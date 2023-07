Savoie : un enfant de 12 ans légèrement blessé après être tombé dans un puits

Le garçon de 12 ans a chuté dans un puits mercredi après-midi à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier. Il a finalement pu être secouru.

Un enfant de 12 ans, tombé dans un puits mercredi après-midi vers 15h à Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier en Savoie, a finalement été extrait vers 20h, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Le garçon, conscient pendant l'intervention des secours, n'est que légèrement blessé et a été transporté à l'hôpital de Grenoble.

L'enfant était descendu à l'aide d'une corde dans un puits d'une douzaine de mètres, large d'un mètre de diamètre environ. D'après la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, Laurence Tur, "c'est à ce moment-là que des pierres se sont détachées de la paroi et sont tombées sur lui". Le garçon a donc été partiellement enseveli, ses membres inférieurs bloqués par l'éboulement.

Sur place, d'importants moyens ont été mis en place pour le secourir : une trentaine de sapeurs-pompiers mobilisés, les secours en montagne mais aussi les gendarmes et le Samu. Les pompiers ont pu établir le contact avec lui : les secours voyaient son visage et pouvaient ainsi lui parler. Les opérations - qui s'annonçaient longues et délicates - ont duré cinq heures et ont pris fin vers 20h. La victime est légèrement blessée et s'en sort avec un gros hématome au niveau du genou.