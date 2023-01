Savoie : un an après la mort d'un salarié de l'aciérie Ugitech, plus de 250 personnes se réunissent pour lui rendre hommage

La cérémonie a été organisée par la direction de l'usine qui a, par ailleurs, fait installer une place en la mémoire de Yassine. L'homme de 38 ans travaillait dans cette usine de 2018.

Un an après la mort de Yassine, plus de 250 personnes ont assisté à une cérémonie en hommage à ce salarié de l'aciérie Ugitech à Ugine (Savoie) décédé dans l'effondrement d'un pont roulant transportant des poches de métal, rapporte mardi 3 janvier France Bleu Pays de Savoie.



L'enquête pour "homicide involontaire dans le cadre du travail et homicide involontaire par personne morale" se poursuit. Elle est menée par le parquet d’Albertville. La procureure de la République attend encore le rapport définitif de l’expert pour y voir plus clair et savoir "s'il y a lieu de retenir une infraction ou pas." Ce dossier – qui doit être remis au cours du premier trimestre de cette année – réunira l’ensemble des rapports techniques des différents experts et également le rapport d'analyse d'Ugitech.

En attendant les suites de l'enquête, la direction d'Ugitech a donc organisé sur son site ce mardi une cérémonie en hommage à Yassine, mort il y a un an jour pour jour, à l'âge de 38 ans. Il travaillait dans cette usine depuis 2018.

Une plaque en sa mémoire

"Je voudrais assurer humblement à l'ensemble des proches de Yassine qu'ils peuvent compter sur tous ses collègues pour continuer à les soutenir et à honorer le souvenir de Yassine", a déclaré Raphaël Rey, le nouveau directeur général d'Ugitech, premier employeur privé en Savoie. Pendant les vacances de fin d'année, une plaque a été installée dans l'aciérie en sa mémoire. Une sculpture en acier doit également prendre place au cœur du site d'Ugine pour lui rendre hommage.