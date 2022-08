Savoie : deux blessés graves dans le crash d'un aéronef près de l'aérodrome d'Albertville

Deux personnes ont été gravement blessées dans le crash d'un aéronef à Saint-Hélène-sur-Isère, près de l'aérodrome d'Albertville, en Savoie, rapporte France Bleu Pays de Savoie jeudi 25 août. Le pronostic vital des deux victimes est engagé.

Selon la préfecture, l'appareil, un planeur motorisé, s'est écrasé ce jeudi vers 13h15 le long de l'autoroute A430, dans le sens Albertville-Chambéry, sur l’accotement près du péage de Sainte-Hélène-sur-Isère. Il y a des débris sur les voies et l'autoroute a été fermée à la circulation dans le sens Albertville-Chambéry, jusqu'au péage de Sainte-Hélène. "Une plaque de kérosène va être nettoyée durant la fermeture de l'autoroute", ajoute la préfecture, qui appelle les automobilistes "à la plus grande prudence et au respect des déviations". D'importants moyens de secours ont été mobilisés : une vingtaine de sapeurs-pompiers, le SMUR d'Albertville, ainsi que l'hélicoptère Dragon 73.