Savoie : accident grave de téléphérique à 3 200 mètres d’altitude, plusieurs blessés sont à déplorer

Un accident à 3 200 mètres d’altitude, le téléphérique de Val Thorens en Savoie, s’est encastré en gare le matin du mardi 19 novembre. Seize ouvriers se trouvaient à bord. Dans le choc, huit d’entre eux ont été blessés, dont deux grièvement.

Après plusieurs heures coincées en altitude, les premières victimes ont été évacuées sur des brancards, grièvement blessées dans l’accident de leur téléphérique à Val Thorens (Savoie). Seize personnes se trouvaient à bord de la cabine, des ouvriers qui se rendaient sur le chantier d’un restaurant d’altitude. "Nous étions en vitesse de croisière et nous sommes arrivés à la gare. Les freins n’ont pas fonctionné et nous avons percuté la gare de plein fouet", raconte un rescapé. Le bilan est de deux blessés graves et six blessés légers.

Des conditions météorologiques difficiles

L’accident s’est produit aux alentours de 7h45 ce mardi matin. Le téléphérique reliait deux gares. La première était à 2 300 mètres d’altitude et la deuxième à 3 186 mètres. Les conditions étaient extrêmement difficiles ce mardi matin comme en témoignent des vidéos captées par les webcams sur les pistes. Des enquêteurs spécialisés se rendront dès demain sur les lieux de l’accident.

