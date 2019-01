Saint-Denis : un père soupçonné de proposer sur internet sa fille qu'il violait

Agé d'une quarantaine d'années, il est soupçonné d'avoir imposé des relations sexuelles pendant plusieurs années à sa fille.

Un père soupçonné de viols sur sa fille de dix ans qu'il proposait sur un site de rencontres a été mis en examen et placé en détention provisoire, a-t-on appris vendredi 18 janvier auprès du parquet de Bobigny. L'homme et sa compagne, âgés d'une quarantaine d'années, ont été mis en examen pour viols et corruption de mineur.

Ils avaient été interpellés mardi à leur domicile de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le père, un cadre, est soupçonné d'avoir imposé des relations sexuelles pendant plusieurs années à sa fille, puis incité sa nouvelle compagne à y participer, selon une source proche de l'enquête.

Il a reconnu les faits en les "minimisant" lors de sa garde à vue à la brigade de protection des mineurs de Paris. L'alerte a été donnée par un homme qui s'était vu proposer la fillette sur un site de rencontres. La petite fille, que ses parents gardaient en alternance, a depuis été remise à sa mère.