Roissy : une jeune Anglaise retrouve sa chienne, perdue depuis huit jours à l'aéroport

Disparue depuis huit jours, la chienne d'une jeune Anglaise a été retrouvée mercredi soir près de l'aéroport de Roissy, rapporte France Bleu Paris.

Une chienne qu'une Anglaise de 22 ans avait perdue lors d'une escale à l'aéroport de Roissy a été retrouvée, rapporte France Bleu Paris jeudi 5 avril. Cela faisait huit jours qu'Amelia, dormait à l'aéroport, sans argent, pour essayer de retrouver sa chienne Marlin, qui s'était échappée. Un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux.

Mercredi, un homme a signé la présence de l'animal à proximité de l'aéroport. Des agents, spécialisés dans la prise en charge des animaux perdus, ont alors embarqué la jeune femme dans une voiture et l'ont amenée dans la zone où la chienne a été repérée. "Amelia s'est mise à ramper dans les bosquets, pour approcher sa chienne qui était très craintive", raconte Christine, l'une des agents de Roissy.

Quand elle a reconnu sa maîtresse, elle s'est mise sur le dos. On pleurait tous. C'était super.Christine, agent à l'aéroport de Roissy

Destinée à être mangée au Vietnam

La chienne était élevée pour être mangée au Vietnam quand elle a été recueillie par Amelia. Toutes les économies de la jeune Anglaise sont parties dans les papiers et les formalités nécessaires pour ramener l'animal en Angleterre. C'est lors du voyage retour en Europe, et cette escale à Roissy, que l'animal a disparu. Jeudi soir, les parents d'Amelia doivent venir chercher leur fille et sa chienne pour les ramener en Angleterre.