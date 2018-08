Bagarre avec Kaaris à Orly : le tweet provocateur de Booba a été rédigé par sa manager et il l'a validé

L'avocat de Booba explique que c'est la manager du rappeur qui a rédigé le tweet ironique mardi, alors que le chanteur est actuellement en prison.

"C’est la manager de Booba, qui gère actuellement son compte Twitter, qui a rédigé le tweet, en accord avec lui", affirme l’avocat du rappeur, maître Yann le Bras, contacté par franceinfo mardi 21 août. On peut effectivement lire ce message ironique sur le compte twitter de Booba, incarcéré à Fleury-Mérogis : "Quand je serai grand, je voudrais être Benalla ou moine pédophile. 10 ans pour une bagarre, c’est avec ou sans le streaming ? #uneépoqueformidable".

"C’est lors d’un échange ce [mardi] matin avec sa manager que l’idée du texte et de ce tweet ont été validés entre eux", depuis la cabine téléphonique de la prison, raconte Yann le Bras.

Quand je serai grand, je voudrais être Benalla ou moine pédophile. 10 ans pour une bagarre, c’est avec ou sans le streaming ? #uneépoqueformidable — Booba (@booba) 21 août 2018

Booba exprime "avec son style, avec de l’humour décalé, de la pertinence et de manière un peu percutante sur ce qui lui semble être une hiérarchie des gravités", a défendu l'avocat. C’est une manière de montrer qu’il est dans une situation "différente que celle de la majorité des personnes qui sont dans la même situation professionnelle que lui" et ça peut "le heurter". Il est "patron de PME" et dans ce genre de cas, "régulièrement on est dans une situation de placement sous contrôle judiciaire plutôt que de placement en détention". L'avocat s'étonne de cela et rappelle "qu’aucune autre personne n’a été touchée dans cette altercation virevoltante".

Tout est dit dans ce tweet. On verra s’il y en a un deuxième ou un troisième. Après, il a des regrets, il est sincère.Yann le Brasà franceinfo

Le rappeur est poursuivi pour "violences aggravées" après s’être battu mercredi 1er août dans le hall 1 de l’aéroport d’Orly. Les images des violences entre les rappeurs et leurs clans respectifs avaient fait le tour des réseaux sociaux. L’altercation avait entraîné la fermeture du hall et des retards de vol. Le procès des deux rappeurs Kaaris et Booba et de leur entourage est prévu le 6 septembre.