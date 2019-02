Kaaris annonce un combat avec Booba "en Tunisie, au mois de juin"

Kaaris et Booba ont été condamnés chacun à 18 mois de prison avec sursis pour leur altercation à l'aéroport d'Orly.

Même combat, nouvelle date. A l'occasion de la sortie de son nouvel album Or Noir 3, le rappeur Kaaris a été invité du "Grand Oral" sur RMC, jeudi 7 février. Interrogé sur son combat prévu puis annulé et reprogrammé avec Booba, l'artiste a déclaré que le "combat de boxe aura lieu en Tunisie au mois de juin" et a précisé qu'il n'y aurait "pas le droit de mettre les doigts dans les yeux, tirer les oreilles".

En octobre, les deux prévenus avaient été condamnés chacun à 18 mois de prison avec sursis pour leur rixe à l'aéroport d'Orly, après avoir passé trois semaines en détention provisoire. "Ceux qui m'ont vu à Orly je suis désolé pour ce qu'ils ont vu, c'est vraiment malheureux, ça n'aurait jamais dû arriver, moi j'ai fait que me défendre", a assuré Kaaris sur RMC.

Difficile de savoir toutefois si ce combat aura bien lieu. En janvier, le rappeur Booba avait annoncé sur les réseaux sociaux un combat de boxe le 5 avril à Bruxelles. "Armand, tu vas recevoir demain le contrat par huissier, signé par moi-même, à Universal, comme t'as demandé. (...) T'es une grosse merde! Ta seule issue, c'est la bagarre. 300 000 euros garantis. Garantis ! C'est le minimum. Donc à toi de jouer, frère".