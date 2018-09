DIRECT. Après leur bagarre à Orly, les rappeurs Booba et Kaaris jugés à Créteil

Ce qu'il faut savoir

C'est la confrontation devant la justice après leur bagarre dans le hall 1 de l'aéroport d'Orly, le 1er août. Booba et Kaaris sont jugés, jeudi 6 septembre, à Créteil (Val-de-Marne) pour une rixe qui leur a déjà valu trois semaines de prison. Libérés fin août, ils comparaissent devant le tribunal correctionnel qui avait ordonné leur placement en détention provisoire. Neuf membres de leurs clans respectifs impliqués dans la rixe sont également poursuivis pour violences aggravées et vols en réunion. Tous risquent jusqu'à 10 ans de prison.

Une bagarre entre deux clans. A sept contre quatre, le clan Booba affronte celui de Kaaris, au milieu de passagers éberlués et de leurs smartphones. La boutique de duty free à proximité sert de réservoir à projectiles. Bilan : quelques blessés légers, plusieurs vols retardés et plus de 50 000 euros de préjudice. Aéroports de Paris, Air France et le propriétaire de la boutique ont porté plainte.

Libérés, les deux rappeurs se tiennent à carreau. Star du rap hexagonal, Booba a promis un comportement "irréprochable". Installé à Miami, l'autoproclamé "duc de Boulogne", 41 ans, n'a pas revu ses deux enfants depuis début août. À 38 ans, le rappeur de Sevran (Seine-Saint-Denis) soigne désormais son image de père de famille, en s'affichant avec sa fille sur Instagram.

Booba, roi du clash. Au cours de ses plus de vingt ans de carrière, Booba s'est imposé non seulement comme le patron du rap français, mais aussi comme le roi du "clash". Ses disputes l'ont conduit à se battre à Miami avec un autre rival, La Fouine. En 2014, un autre concurrent, Rohff, avait violemment frappé à Paris un vendeur de sa marque de vêtements.