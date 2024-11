Rillieux-la-Pape : la ville en proie à une nouvelle nuit de violences urbaines Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Rillieux-la-Pape : la ville en proie à une nouvelle nuit de violences urbaines Des affrontements et deux bus incendiés à Rillieux-la-Pape (Rhône), où des renforts de CRS et de la brigade anticriminalité (BAC), ont été dépêchés sur place, le vendredi 1er novembre. La veille, des violences avaient déjà éclaté et trois jeunes avaient été interpellés. (France 2) Article rédigé par France 2 - O. Martin, P. Fivet France Télévisions JT de 20h France 2

Des carcasses encore fumantes ce samedi 2 novembre au matin au pied des immeubles, deux bus entièrement calcinés, après une nouvelle nuit marquée par des violences à Rillieux-la-Pape dans le Rhône. Il est 21 heures, dans un quartier de la ville, une vingtaine d’individus avec le visage masqué bloquent deux bus en circulation. Une fois les passagers partis, les jeunes répandent de l’essence dans les véhicules avant de les incendier. Des habitants encore sous le choc Après que le feu s'est répandu à proximité d’un immeuble d’habitation, tous les habitants sont évacués. Parmi eux, une mère de famille encore choquée témoigne : “Pour protéger les enfants, j’ai fermé les volets et les fenêtres. Après, la police et les secours ont frappé à la porte pour nous dire de sortir à cause du feu”, raconte-t-elle. Il s’agit du deuxième soir consécutif de violences urbaines dans le quartier où trois mineurs ont été interpellés. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus