New York : des requins de plus en plus présents à Long Island

Le soleil, la mer et les requins. Depuis plusieurs semaines, la scène se répète à Long Island, près de New York. La baignade est interdite et la plage évacuée en raison d’une alerte aux requins. "Ils ont demandé à tout le monde de sortir de l’eau parce qu’apparemment, ils ont vu une famille de requins", raconte un baigneur. Depuis un mois, six baigneurs ont été mordus sur la côte est. Heureusement, les blessures sont sans gravité.



Des requins de plus en plus nombreux

Les squales, parmi les plus dangereux du monde, s’échouent parfois sur les plages. Mais pas de quoi s’inquiéter selon les scientifiques. "Nous partageons l’océan avec des prédateurs qui ne veulent pas nous manger et n’ont aucun intérêt à nous faire du mal", explique Hans Walters, spécialiste des requins au New York Aquarium. Les requins sont de plus en plus nombreux en raison des eaux qui se réchauffent. Étant donné que les requins sont protégés, les New-Yorkais vont devoir s’habituer à leur présence.