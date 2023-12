Quintuple homicide à Meaux : le père de famille présenté devant un juge d'instruction après avoir reconnu les faits

L'homme interpellé après la découverte des corps d'une femme et de ses quatre enfants, dans leur appartement de Meaux (Seine-et-Marne), a reconnu l'intégralité des faits. Au cours de sa garde à vue, le père de famille "a, sans difficulté, reconnu les faits et décrit le mode opératoire qui a été le sien", a déclaré jeudi 28 décembre, dans un communiqué, le procureur, Jean-Baptiste Bladier. "Il a précisé avoir porté des coups de couteau à sa femme et à leurs filles et avoir noyé leurs deux fils", a poursuivi ce dernier, ajoutant que le suspect a été déféré devant un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux, à l'issue d’une garde à vue de 48 heures.

L'homme de 30 ans, suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs et psychotiques, a expliqué avoir "entendu des voix" lui demandant de "faire du mal", mais n’est pas parvenu à identifier un élément déclencheur de son passage à l’acte. Il a précisé que, depuis les faits, il ne "ressentait rien" et se "sentait vide", toujours selon le communiqué.

Une enquête a été ouverte mardi pour "homicides volontaires sur mineurs de 15 ans" et "homicide volontaire par conjoint". Elle a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Les autorités judiciaires devront notamment déterminer s'il y a eu ou non une altération du discernement au moment des faits.

Il déclare ne pas avoir pris son traitement le 24 décembre

Si le casier judiciaire de cet homme est vierge, une procédure judiciaire datée de novembre 2019 fait état de violences avec des coups de couteau sur sa femme lorsqu'elle était enceinte. A l'époque, elle avait refusé de porter plainte et la procédure avait été classée sans suite, au motif d'un état mental déficient.

Selon le communiqué du procureur, le suspect a déclaré ne pas avoir pris, le 24 décembre, le traitement médicamenteux auquel il était astreint "dans un cadre non judiciaire" depuis 2019.

Alertée par une voisine lundi, la police a découvert les corps sans vie de la jeune femme et des quatre enfants, âgés de 9 mois, 4 ans, 7 ans et 10 ans, vers 21 heures, dans l'appartement familial. Le principal suspect avait été interpellé mardi matin à proximité du domicile de son père, à Sevran (Seine-Saint-Denis).