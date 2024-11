Quatre personnes blessées dont deux grièvement, à coups de hache, dans le RER E en gare d'Ozoir-la-Ferrière

Quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement, à coups de hache, lundi 4 novembre dans le RER E à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), ont appris France Télévisions et franceinfo. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bagarre a éclaté entre plusieurs passagers vers 8 heures.

Une victime a eu la main tranchée et une autre a eu le crâne ouvert, a précisé une source policière à France Télévisions. Cette dernière a précisé que les personnes impliquées (victimes et auteurs présumés) avaient entre 16 et 17 ans. La piste d'un différend est privilégiée et il n'y a pas encore eu d'interpellation, a ajouté une source proche du dossier à franceinfo.

La bagarre a eu lieu alors que le train était à quai, de sorte que "ni le trafic du RER E, ni celui de la gare n'est impacté", a souligné la SNCF.