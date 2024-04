Quatorze personnes soupçonnées de faire partie d'un réseau pédocriminel allemand arrêtées dans le Haut-Rhin

Il s'agit de 12 Allemands et deux Américains. Ils ont entre 36 et 74 ans.

Quatorze personnes soupçonnées d'être membres d'un vaste réseau pédocriminel allemand ont été arrêtées dimanche à Thann dans le Haut-Rhin, rapporte mercredi 24 avril France Bleu Alsace.

Les suspects sont 12 Allemands et deux Américains. Ils ont entre 36 et 74 ans et sont soupçonnés d'avoir échangé des milliers d'images pédopornographiques. Selon le parquet de Hanovre (Allemagne), ces derniers louaient des chambres dans un hôtel de Thann pour se retrouver et s'échanger des milliers d'images.

Plus de 10 000 éléments découverts

En parallèle, les policiers allemands ont aussi perquisitionné les bureaux des suspects. Plus de 10 000 éléments ont été découverts. Des tablettes, des ordinateurs portables et des smartphones ont également été fouillés. Le matériel informatique va maintenant être expertisé en détail. La police allemande évoque un travail long et fastidieux, tant le volume de données est jugé important.

En garde à vue, les suspects originaires de toute l'Allemagne ont, pour certains, partiellement reconnu les faits. Ils ont ensuite tous été relâchés. Le parquet de Hanovre dit poursuivre l'enquête pour tenter de retrouver les victimes et d'éventuels autres membres du réseau pédocriminel. Cette vaste enquête a été déclenchée en décembre dernier. Elle a mobilisé plus de 200 policiers allemands et une centaine de gendarmes français.