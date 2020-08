Pyrénées-Orientales : un homme se rend à la gendarmerie et s'accuse d'avoir tué quatre personnes

Il a avoué avoir tué ses parents et ses beaux-parents dont les corps ont été retrouvés.

Un homme a avoué dimanche aux gendarmes avoir tué quatre membres de sa famille, rapporte lundi 24 août France Bleu Roussillon. L’homme s'est rendu dimanche en début de soirée à la gendarmerie de Pollestres, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Il a expliqué avoir tué ses parents et ses beaux-parents.

Quatre corps ont effectivement été retrouvés quelques minutes plus tard : ceux de ses deux parents à leur domicile à Perpignan, et ceux de ses deux beaux-parents au Boulou, entre Perpignan et la frontière espagnole.

Pas d'explications à son geste

Selon les informations recueillies par France Bleu Roussillon, l'auteur des faits, âgé d’une cinquantaine d’années, n'était pas connu des services de police. C'est l'antenne perpignanaise de la police judiciaire qui a été chargée de l'enquête, les raisons des meurtres présumés sont encore inconnues.