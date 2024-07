Pyrénées-Atlantiques : une vingtaine de nouvelles plaintes déposées pour violences sexuelles dans une école catholique du Béarn, plus d’une centaine au total

Des anciens élèves dénoncent des faits de violences et d’abus sexuels par des surveillants et des prêtres, au sein de l’Institut Notre-Dame de Bétharram, des années 1970 à 2000.

Une vingtaine de nouvelles plaintes ont été déposées mardi 9 juillet au tribunal de Pau pour des faits d’abus sexuels et physiques dans une école catholique du Béarn, indique France Bleu Béarn Bigorre. Cela porte le nombre de plaintes total à plus d’une centaine, après des premières plaintes déposées en février dernier. Des anciens élèves dénoncent des faits de violences et d’abus sexuels par des surveillants et des prêtres, au sein de l’Institut Notre-Dame de Bétharram, des années 1970 à 2000.

Affaire Notre-Dame de Bétharram : de nouvelles victimes témoignent, plus de cent plaintes désormais déposées

Parmi cette vingtaine de nouvelles plaintes, 12 d'entre elles concernent des violences sexuelles, dont celle d’un homme d’une quarantaine d’années, rapporte le collectif des victimes de Béthérram. Il dit avoir subi un viol de la part d’un surveillant laïc en 1996, quand il avait 12 ans. L’homme a aussi porté plainte pour des attouchements de la part d’un prêtre.

Le procureur de la République de Pau indique que les auditions sont toujours en cours. En décembre 2023, 20 plaintes avaient été déposées, auxquelles s'étaient ajoutées 13 autres en février. Une enquête est ouverte depuis le 1er février, menée par la gendarmerie de Pau.