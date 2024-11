Pyrénées-Atlantiques : toujours aucun signe de vie de Laure Zacchello, cinq mois après sa disparition

À Urrugne, au pays basque, Laure Zacchello, 43 ans et mère de trois enfants, est portée disparue depuis cinq mois. Son mari est devenu le principal suspect.

Laure Zacchello, mère de famille de 43 ans, n’a plus donné signe de vie depuis cinq mois. Malgré les appels à témoins, les enquêteurs n’ont toujours pas retrouvé sa trace. Le principal suspect dans l’affaire est son conjoint, Alexis Juret, avec lequel elle était en instance de divorce. Depuis le premier jour, les parents de Laure sont convaincus de sa culpabilité. "Lui ne voulait pas. Il lui avait piqué le livret de famille", confiait son père il y a quelques mois à France Télévisions.

Une possible mise en scène

"Elle était revenue à une autre façon de vivre, plus joviale", ajoute sa mère, Anne-Marie, qui évoque une forme "d’emprise". Le jour de la disparition, son mari a été retrouvé inconscient devant la maison familiale, une plaie à la tête et un parpaing posé près de lui. Le parquet a exclu la thèse du cambriolage, et évoqué une possible mise en scène. Dans la maison, les enquêteurs ont retrouvé les affaires personnelles de Laure Zacchello, alors que deux armes appartenant au mari avaient disparu.

Alexis Juret, lui, maintient n’avoir aucun souvenir.

