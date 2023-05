Haute-Garonne : quatre stèles chrétiennes et deux juives profanées dans un cimetière au sud de Toulouse

Une enquête a été ouverte après la profanation ce mercredi du cimetière chrétien et juif de Noé, une commune de Haute-Garonne. Le ministre de l'Intérieur "condamne avec la plus grande fermeté ces actes de vandalisme".

Le cimetière chrétien et juif de Noé (Haute-Garonne) a été profané mercredi 17 mai, annonce la préfecture dans un communiqué consulté par France Bleu Occitanie. Plusieurs stèles ont été dégradées, sans inscription particulière. Quatre stèles chrétiennes et deux juives ont été vandalisées. Le préfet de Haute-Garonne fait part de sa consternation dans un communiqué et demande la plus grande fermeté contre les auteurs.

"Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de vandalisme dans un cimetière chrétien et juif", a réagi jeudi 18 mai sur Twitter, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur précise qu'une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie.

Le cimetière de Noé a une portée mémorielle forte. La commune du Volvestre, à 30 kilomètres au sud de Toulouse, a en effet accueilli comme Portet-sur-Garonne, un camp d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Les tombes de plusieurs personnes juives et espagnoles, mortes dans le camp d'internement du village dans les années 1930-1940 y figurent.

Dans le camp d'internement de Noé, plus de 3 000 personnes ont été rassemblées, à partir de 1941, rappelle France Bleu Occitanie. Les prisonniers étaient d'abord des réfugiés de la guerre d'Espagne puis des Juifs victimes de la persécution du régime de Vichy. Environ 300 personnes sont mortes au camp de Noé. Certaines ont été enterrées au cimetière du village qui comptait à l'époque moins de 1 000 habitants.