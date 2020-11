DIRECT. Producteur tabassé par des policiers : les quatre agents en garde à vue ont été déférés devant la justice

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MICHEL_ZECLER

• Les quatre policiers mis en cause dans le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler ont été déférés devant la justice aujourd'hui, a confirmé l’un de leurs avocats à France Télévisions. Suivez notre direct.



• Le Conseil d'Etat a demandé au gouvernement de modifier la limitation à 30 personnes pour les cérémonies religieuses, jugée "disproportionnée". Le juge des référés y voit "une atteinte grave et manifestement illégale" à la liberté de culte.



• Le journaliste et patron de presse Jean-Louis Servan-Schreiber est mort hier à l'âge de 83 ans, a annoncé Psychologies, une de ses plus célèbres publications. Sa famille a précisé qu'il était décédé des suites du Covid-19.



• L'acteur britannique Dave Prowse, qui a incarné le personnage de Dark Vador dans la première trilogie de Star Wars, est mort hier à l'âge de 85 ans.

: Ces quatre policiers doivent être présentés à un juge d'instruction. L'avocat précise que la confrontation entre le producteur et les policiers "n’a finalement pas eu lieu". Durant leur garde à vue, les policiers sont restés sur leur position. "Ils ont maintenu le déroulé des faits tels qu’ils ont été mentionnés dans le procès-verbal, rédigé le jour des faits."

: Les quatre policiers mis en cause dans le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler ont été déférés aujourd'hui devant la justice, confirme l’un de leurs avocats à France Télévisions.

: Le procureur de Paris doit annoncer cet après-midi d'éventuelles poursuites contre les quatre policiers accusés du passage à tabac de Michel Zecler. Rémy Heitz s'exprimera à partir de 17 heures.

: Yaël Braun-Pivet évoque également le passage à tabac de Michel Zecler, un producteur de musique, par des policiers. "Ce qui me choque, au-delà de ces images, c'est la deuxième vidéo, où on voit d'autres policiers qui regardent et n'interviennent pas", estime la députée LREM des Yvelines.

: Dans un entretien au Journal du dimanche, le directeur général de la Police nationale dénonce "des comportements de délinquants" après le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler. "Vous pouvez faire confiance à la Police nationale pour que ces événements soient traités avec la plus extrême sévérité une fois les responsabilités établies", assure Frédéric Veaux.

• L'association Reporters sans frontières a dénoncé des violences policières "inacceptables" contre un photographe syrien, blessé lors de la manifestation parisienne contre la proposition de loi "sécurité globale" et les violences policières à Paris.



• Dans un entretien au Journal du dimanche, le directeur général de la Police nationale dénonce "des comportements des délinquants" après le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler.



• Quelque 133 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, ou 500 000, selon les organisateurs, ont participé aux "marches des libertés" organisées en France hier, notamment contre le texte de loi relatif à la "sécurité globale"



La France s'est imposée hier soir face à l'Italie et disputera la finale de la Coupe d'automne des nations contre l'Angleterre, dimanche prochain.