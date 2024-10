Procès des viols de Mazan : "Je suis une femme totalement détruite", témoigne Gisèle Pelicot

Son témoignage était particulièrement attendu. "Je suis une femme totalement détruite", a déclaré mercredi 23 octobre Gisèle Pelicot, droguée par son ex-époux qui la faisait ensuite violer par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet pendant une décennie, expliquant vouloir médiatiser son affaire pour "qu'on change cette société".

"Je ne sais pas comment je vais me reconstruire, me relever de tout ça", a expliqué Gisèle Pelicot, âgée de 71 ans, devant la cour criminelle de Vaucluse, précisant avoir voulu lever le huis clos du procès des viols de Mazan afin "que toutes les femmes qui [sont] victimes de viol se disent 'Madame Pelicot l'a fait, on peut le faire'. Je ne veux plus qu'elles aient honte. La honte, ce n'est pas à nous de l'avoir, c'est à eux. (...) J'exprime surtout ma volonté et détermination pour qu'on change cette société".

"Comment a-t-il pu me trahir à ce point ?"

"J'aimerais m'adresser à Monsieur Pelicot", a également dit Gisèle Pelicot face à son ex-mari et principal accusé du procès, Dominique Pelicot, qui a baissé les yeux tout au long de la prise de parole de son ex-épouse.

"Je cherche à comprendre comment ce monsieur, qui était pour moi l'homme parfait, a pu en arriver là. Comment a-t-il pu me trahir à ce point ? Comment as-tu as pu faire entrer chez des individus dans ma chambre à coucher ? Tu connaissais mon aversion pour l'échangisme". — Juliette Campion (@JulietteCampion) October 23, 2024

"Nous avons eu cinquante ans de vie commune, j'ai été une femme heureuse et comblée, nous avons eu trois enfants, sept petits-enfants (...) Je cherche à comprendre comment ce monsieur, qui était pour moi l'homme parfait, a pu en arriver là. Comment a-t-il pu me trahir à ce point ?"

Gisèle Pélicot revient également sur les nombreux témoignages de femmes de l'entourage des accusés ayant témoigné en leur faveur à la barre. "J'ai vu ces femmes, ces mamans, ces sœurs, témoigner à la barre, par rapport au fait que leur fils, leur frère, leur père, leur mari était un homme exceptionnel", note-t-elle. "Moi, j'avais le même à la maison. Le violeur n'est pas celui qu'on rencontre dans un parking, tard le soir. Il peut être aussi dans la famille, parmi les amis", affirme la septuagénaire.

Enfin, elle est revenue sur les premières semaines du procès, durant lesquelles elle a parfois été confrontée aux questions inquisitrices de la défense. "On me dit que je suis complice, consentante. On a même essayé de me dire que j'étais alcoolique. Il faut être solide pour être devant cette cour criminelle", observe Gisèle Pelicot.