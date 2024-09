Procès de Nicolas Bedos : le parquet requiert un an de prison avec sursis contre le comédien

L'acteur et réalisateur est jugé pour des agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes entre 2018 et 2023. La décision sera rendue le 22 octobre.

Le parquet de Paris a requis jeudi 26 septembre douze mois de prison avec sursis contre le comédien et réalisateur Nicolas Bedos, a appris la reporter de franceinfo sur place. Le procureur demande également une obligation de soins surveillée judiciairement.

Nicolas Bedos était jugé pour agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes, entre 2018 et 2023. L'acteur s'est défendu d'être un "agresseur sexuel". "Je ne serai jamais un agresseur sexuel, je n'impose pas", a affirmé le prévenu de 45 ans. "On peut parler de lourdeur, on peut parler de drague (...) mais il n'y a pas d'intention sexuelle", a-t-il soutenu à la barre. Nicolas Bedos a répété à de nombreuses reprises ne pas avoir de souvenirs des faits qui lui sont reprochés et a nié vigoureusement avoir eu des comportements déplacés tout en reconnaissant avoir un problème avec l'alcool.

La "peur" de la plaignante

Appelée également à témoigner, la plaignante a exprimé les conséquences qu'elle assure subir depuis l'agression qu'elle dénonce et la "peur" ressentie au moment des faits. "Ça coûte tellement de porter plainte, je ne dors plus... J'aurais préféré que ça n'existe pas", a témoigné la jeune femme, "mais c'est grave". "Est-ce qu'on peut se méprendre ? Non, il n'y a aucune ambiguïté", a pour sa part déclaré le procureur dans son réquisitoire.

La première affaire remonte à la nuit du 1er au 2 juin 2023, au cours d'une soirée en boîte de nuit. Une jeune femme accuse le réalisateur de s'être dirigé vers elle, tête baissée avant de tendre la main droite au niveau de son sexe, par-dessus son jean. Deux autres jeunes femmes dénoncent également des agressions ou harcèlements sexuels de la part de Nicolas Bedos et qui auraient également eu lieu dans des soirées en mai 2023 et juin 2018. Le tribunal rendra sa décision le mardi 22 octobre, à 13h30.