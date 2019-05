VIDEO. Prise d'otages à Blagnac : les images de l'interpellation du suspect

Des images impressionnantes. Après une prise d'otages ayant duré plusieurs heures dans un bureau de tabac de Blagnac (Haute-Garonne), mardi 7 mai, le forcené, un jeune homme de 17 ans, s'est rendu aux forces de l'ordre peu avant minuit.

Comme le montrent ces images, le suspect est sorti du commerce, bière et cigarette à la main, après avoir libéré les quatre femmes otages entre 19h30 et 21 heures. En quelques minutes, les agents du Raid et de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) maîtrisent l'individu, après avoir encerclé le périmètre.

Il s'agissait d'une "opération délicate", a souligné sur place le patron du Raid, Jean-Baptiste Dulion, devant la presse. "Nous avons réussi au terme d'une très longue négociation, qui a réussi d'abord à libérer les otages, et ensuite à le ramener à la raison", a-t-il relaté. "Nous avons pu l'interpeller en douceur, donc tout s'est bien passé au final."

Le preneur d'otages a ensuite été placé en garde à vue, a indiqué la préfecture. Il doit désormais être interrogé pendant 48 heures avant d'être déféré, selon le procureur de Toulouse, Dominique Alzeari.

