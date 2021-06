Près de 780 kg de cannabis interceptés par les douaniers entre l'Espagne et la France

Les douaniers de Dax (Landes) ont intercepté près de 780 kg de résine de cannabis dans un camion en provenance d'Espagne, vendredi 18 juin, a annoncé mercredi la direction régionale des douanes de Bayonne. Cette saisie a eu lieu après le contrôle du chauffeur d'un camion immatriculé en Espagne, qui affirmait transporter des bobines et des palettes vers la France. "La fouille approndie" de la remorque a cependant permis de découvrir de la résine de cannabis "conditionnée dans des valises marocaines", du film plastique rouge "en formes de tomates" et des sacs thermosoudés, selon les douanes. La cargaison était dissimulée "dans des parties évidées de deux palettes de plaques de plâtre".

Le chauffeur a été remis à la police judiciaire de Bayonne et le dossier transféré à la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée (Jirs) de Bordeaux, chargée de la grande criminalité. Selon un communiqué de la direction interrégionale des douanes de Nouvelle-Aquitaine, les brigades des douanes de la direction régionale de Bayonne ont saisi en 2020 1,5 million d'euros d'avoir criminels, 6,5 tonnes de stupéfiants, 0,8 tonne de tabac et plus de 174 000 articles contrefaits.