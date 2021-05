Bouquets de fleurs, petits mots… Le maire de La Chapelle-sur-Erdre remercie les habitants pour leurs témoignages de "soutien précieux à Katell"

"Force à toi Katell"… A côté des bouquets de fleurs et des petits mots de soutien, voici ce que l’on peut lire sur une affiche posée devant les locaux de la police municipale à La Chapelle-sur-Erdre au lendemain de l’attaque au couteau du vendredi 28 mai .

>> Ce que l'on sait de l'attaque au couteau contre une policière municipale à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes

Ce jour-là vers 10 heures, un homme agresse des policiers à l'arme blanche dans les locaux de la police municipale de la commune. Le suspect de l'agression décédera après son interpellation par les gendarmes. Deux d'entre eux ont été blessés lors d'un échange de tirs avec l'assaillant. Une policière municipale, prénommée Katell, a été sérieusement blessée mais ses jours ne sont pas en danger. La commune pousse un "ouf" de soulagement.

"Une grande proximité avec l'ensemble de la population"

Le maire Fabrice Roussel tient à souligner l’attachement qu’il existe entre ses administrés et la police municipale : "Dès l'après-midi de vendredi, et samedi matin à La Chapelle-sur-Erdre, la première question c'est 'comment va Katell ?' Cela révèle une grande proximité avec ses collègues forcément, mais aussi avec l'ensemble de la population et les commerçants. Je tiens aussi à remercier toutes celles et tous ceux qui apportent aujourd'hui un soutien à Kattell, c'est précieux dans ce moment-là."

L’assaillant a tenté de le poignarder un deuxième agent municipal mais le gilet pare-balles qu’il portait l’a protégé. Un agent qui même s’il n’a pas été physiquement blessé est toujours très choqué par ce qu’il a subi.