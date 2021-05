Policière municipale agressée près de Nantes : "Il faut que ça cesse, il faut que la peur change de camp", déclare la présidente des Pays-de-la-Loire

"Stop, il faut que ça cesse, il faut que la peur change de camp", a déclaré sur franceinfo la présidente (LR) de la région Pays-de-la-Loire Christelle Morançais, après l'attaque de La Chapelle-sur-Erdre vendredi 28 mai.

"Aujourd'hui, nos policiers vivent avec une cible dans le dos, et attaquer un policier c'est attaquer la France, c'est attaquer la République", dit Christelle Morançais. "En colère" face à la multiplication des attaques contre les forces de l'ordre, elle estime qu'il "faut une réponse pénale massive pour briser l'impunité. Là, quand je vois le profil du suspect, ça me met hors de moi. Pourquoi cet homme-là était dehors ?". D'après elle, "on met des gens dans des fichiers, puis on les libère, stop, il faut que ça s'arrête".

Christelle Morançais "aux côtés de ceux qui nous protègent"

Christelle Morançais dit être "de tout coeur avec cette policière" qui a été attaquée "et l'ensemble des policiers blessés et j'aimerais redire que je suis auc cotés de ceux qui nous protègent partout en France. J'aimerais vraiment l'entendre dans la bouche de l'ensemble des élus politiques, quelles que soient leurs étiquettes", insiste la présidente de région LR qui est candidate à sa réélection.