Policier lynché à Bagnolet : deux ans de prison ferme pour l'auteur principal de l'agression

L'auteur principal de l'agression de deux policiers qui a eu lieu lundi à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, a été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal de correctionnel de Bobigny, indique la préfecture de police de Paris sur Twitter.

⚖️ Il a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bobigny et condamné à 2 ans ferme avec mandat de dépôt + 5 ans d'interdiction de séjour en Seine Saint-Denis. pic.twitter.com/hbty2lZ58N — Préfecture de Police (@prefpolice) April 30, 2021

L'homme est également interdit de séjour dans le département pendant cinq ans. Deux personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue dans cette agression, dont l'homme condamné par la justice, selon les informations de franceinfo.

Un des policiers, agressé en scooter par une vingtaine d'individus, selon son témoignage, avait porté plainte mardi pour "violences volontaires sur agent dépositaire de l'autorité publique, en réunion, avec armes par destination et menaces de mort".

Il expliquait avoir été "lynché" lors d'une opération anti-stups. "J'ai reçu des pierres et des individus se sont placés devant moi en me mettant des coups de pied pour me faire chuter du scooter", a-t-il témoigné. Une fois tombé, il dit avoir pris "plein de coups de pied sur la tête, dans les jambes, sur le buste, des coups de poing également" et entendu ses agresseurs lancer "Fumez-le, tuez-le". Selon la plainte du policier, que franceinfo a pu consulter, le fonctionnaire souffre "de blessures au nez, d'ecchymoses, il a les lèvres gonflées, des genoux et l'annulaire douloureux."