Violences policières : trois agents déposent plainte contre un manifestant

La garde à vue du manifestant frappé au sol samedi 18 janvier, à Paris, par un fonctionnaire de police, a été levée lundi. Ce dernier va être déféré devant le parquet de Paris, et on en sait désormais plus sur son profil. "Selon nos informations, le jeune homme blessé a 20 ans et il est originaire de la région rennaise (Ille-et-Vilaine). Il a reçu quatre jours d'ITT, notamment pour au moins une blessure au cuir chevelu", explique le journaliste Clément Le Goff, en direct de Paris.

Plusieurs enquêtes ouvertes pour faire la lumière sur les violences

Depuis la diffusion d'une vidéo montrant l'incident, une enquête judiciaire a été ouverte pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique", confiée à l'IGPN. "Dans la matinée, on a appris que trois policiers ont également déposé plainte contre le manifestant. Le policier filmé sur les vidéos amateurs a déposé plainte, notamment pour violences volontaires, parce qu'il accuse le manifestant de lui avoir craché du sang dans la bouche", poursuit le journaliste.

