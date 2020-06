Violences policières : “Il y a une dégradation du respect de la déontologie” au sein de la police, estime la députée Delphine Batho

Réagissant à l'affaire du Burger King et de Cédric Chouviat, deux enquêtes dans lesquelles des policiers sont accusés de violences, la députée et ancienne ministre de l'Ecologie estime qu'il faut réformer l'exercice et le contrôle de la police.

Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, invitée du 18H50 franceinfo, le mardi 23 juin 2020. (RADIO FRANCE)