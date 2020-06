Violences policières : de nombreux rassemblements en France

Un silence de huit minutes et 46 secondes : c'est le temps interminable de l'agonie de George Floyd, mort étouffé sous le genou d'un policier américain. A Paris (Île-de-France), comme dans de nombreuses villes de France, de nouveaux rassemblements se sont tenus pour protester contre le racisme et les violences policières. Un appel national pour une prise de conscience. "Le racisme, ça ne se voit pas, ça se vit. Et souvent, ça passe inaperçu", témoigne une manifestante.

Une tournure politique

Pour beaucoup de participants, c'est leur toute première manifestation. Ce mardi 9 juin, des partis politiques et des syndicats s'associent à l'appel de SOS Racisme. "La manifestation a pris une tournure politique avec la présence dans le cortège de membres de l'opposition, comme Jean-Luc Mélenchon ou Olivier Faure", indique Josselin Debraux, en duplex depuis la place de la République, à Paris.