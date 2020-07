VIDEO. "Violences policières" : la nouvelle Défenseure des droits "n'aime pas beaucoup ce terme-là"

"Je n'aime pas beaucoup ce terme-là", a déclaré la nouvelle Défenseure des droits, Claire Hédon, vendredi 24 juillet sur France Inter, à propos des "violences policières". "Il y a un vrai problème, sur certains, de violence" mais "je n'aime pas le terme général qui voudrait accuser l'ensemble de la police", a-t-elle ajouté.

"Et il y a tout un travail à faire, d'abord pour les situations qui existent en ce moment, pour que la justice soit faite", a-t-elle poursuivi. "Et puis, il y a tout un travail de formation des forces de sécurité à faire, de réflexion au sein même de la police pour changer certaines pratiques, empêcher les dérapages", a expliqué l'ancienne présidente d'ATD-Quart Monde, qui a officiellement pris ses fonctions jeudi 23 juillet en tant que Défenseure des droits, succédant ainsi à Jacques Toubon.

Il y a un vrai travail de fond à faire, et c'est pour ça que je veux aller dans une école de formation où on fait des formations à la déontologie des forces de sécurité. Claire Hédon, Défenseure des droits à France Inter

Claire Hédon a également affirmé avoir "envie d'écouter" les policiers. "J'ai aussi envie de voir comment se passe cette formation. À la fois, nous, on est là pour dire le droit, dire quelle est la déontologie, ce qu'on ne peut pas faire, mais aussi entendre la façon dont ça peut être perçu au sein de la police, et puis, comment on peut la faire bouger, cette police", a-t-elle souligné.