Les propos de Jean-Luc Mélenchon donnent "une sorte de droit aux voyous de s’attaquer à la police", estime David Lisnard, président de l'Association des maires de France (AMF) sur franceinfo mercredi 8 juin. "Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont absolument irresponsables, sont insultants pour les policiers et sont extrêmement graves pour notre démocratie et notre République" et cela, poursuit le président de l'AMF, "parce qu’ils donnent une sorte de droit aux voyous de s’attaquer à la police qui serait illégitime dans son action".

Propos de J. L. Mélenchon sur la police ➡️ "Dire ‘la police tue’... L’armée aussi quand elle fait la guerre. La police a le monopole de la violence légitime. [Jean-Luc Mélenchon] est anti-police, c’est de l’extrême gauche, c’est dangereux”, estime David Lisnard. pic.twitter.com/X8RqPYrJfi — franceinfo (@franceinfo) June 8, 2022

"Quel est le pays au monde où on accepte tous ces refus d'obtempérer ?"

Le maire LR de Cannes assure que le patron des Insoumis est "anti-police" : "il est dans une outrance pour faire du racolage électoral absolument détestable", insiste-t-il. "C'est de l'extrême gauche, c'est dangereux, il faut le combattre et la police doit être contrôlée." Ainsi, pour David Lisnard "ce qui se passe actuellement est assez normal, c'est-à-dire qu'il y a une vérification judiciaire".

"Quel est le pays au monde où on accepte tous ces refus d'obtempérer ?", s'interroge le président de l'AMF. David Lisnard rappelle qu'en 2021 il a eu à Cannes "deux cas de figure, où la police municipale a été obligée de répliquer avec ses armes létales. Heureusement il n'y a pas eu de mort". En revanche, "il ne s'agit pas d'encourager la police à sortir son arme mais il faut soutenir notre police sauf lorsqu'il y a des bavures et c'est ce qui est vérifié par l'IGPN", conclut-il.