VIDEO. La police américaine est-elle raciste ?

Une vague de protestation contre les violences policières s’est élevée après la mort, aux Etats-Unis, de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc. Dès 2015, "Envoyé spécial" a enquêté sur ceux qui sont censés "protéger et servir" et a découvert des bavures à répétition et un harcèlement systématique de la communauté noire dans certaines régions …