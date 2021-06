Omar Sy ne regrette "pas du tout" son appel lancé dans L'Obs, il y a près d'un an, pour "dénoncer les violences policières en France", dans le contexte de la mort de George Floyd aux États-Unis et de l'affaire Adama Traoré. "Ce que je regrette, ce sont les réactions [après cet appel]. Les gens n'ont pas voulu comprendre ce que j'ai dit", explique-t-il mardi 1er juin sur France Inter.

"Je ne dis pas que la police est raciste. Je dis qu'il y a des policiers racistes", nuance Omar Sy. "Je ne dis pas toute la police est violente, je dis qu'il y a de la violence", poursuit-il. "En France, partout, tous les jours, on voit une atrocité", observe la star de la série française Lupin, dont la deuxième saison est diffusée à partir du 11 juin sur Netflix.

"Vous pensez que je suis chez moi et que je danse des danses chelous africaines quand un policier se fait tuer ? Non, mais on est où ? Il n'y a qu'un truc qui m'importe, c'est la justice."