Val-de-Marne : des tags anti-policiers découverts dans les rues d'Ivry-sur-Seine, les auteurs non identifiés

Le maire PCF, Philippe Bouyssou, se dit "scandalisé" et demande aux services municipaux de "tout faire pour les effacer le plus vite possible"

Les auteurs des tags n'ont pas été identifiés. (REMY PERRIN / MAXPPP)