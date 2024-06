Soupçons de violences policières à Vénissieux : une plainte déposée par l'homme filmé au sol frappé par la police

Une plainte a été déposée, jeudi 13 juin, pour "violences aggravées" contre des policiers. Ils sont accusés d'avoir porté des coups à un jeune homme qui se trouvait au sol pendant son interpellation à Vénissieux dans la banlieue de Lyon, mardi 4 juin, ont annoncé ses avocats. A la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo, le parquet de Lyon avait annoncé ouvrir une enquête pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique".

Dans un communiqué transmis à l'AFP, Me Céline Esteve et Vincent Brengarth écrivent ne pas avoir obtenu d'éléments du parquet malgré leurs demandes et avoir, pour cette raison, décidé de déposer plainte. Selon eux, leur client, un buraliste qui travaillait le soir des faits, a été "bousculé brutalement" par deux agents. Une fois à terre, l'un d'eux l'a "roué de coups avec sa matraque télescopique tandis que le second le maintenait avec force".

Deux autres policiers ont observé sans intervenir. "Notre client ne s'est pas débattu et ne présentait aucune menace", ajoutent-ils. Il a été "fortement traumatisé par les violences subies" et s'est vu prescrire une interruption temporaire de travail de dix jours, poursuivent-ils.