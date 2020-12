DIRECT. "Sécurité globale" : près de 90 manifestations partout en France dans une convergence des luttes

#MACRON Les deux principaux syndicats de gardiens de la paix, Alliance et Unité SGP protestent contre les propos d'Emmanuel Macron qui a déclaré que "quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé". Alliance Police Nationale dénonce "une défiance de l'Etat vis-à-vis des policiers" et affirme que "non, la police nationale n'est pas raciste".