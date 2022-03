Paris : un millier de manifestants contre le racisme et les violences policières

"Le racisme est un virus, stoppez-le." Environ un millier de personnes ont manifesté samedi 19 mars sous le soleil à Paris contre le racisme et les violences policières. Réunis place du Châtelet, les manifestants se sont élancés dans l'après-midi en direction de la place Stalingrad derrière deux banderoles proclamant "Stop aux crimes d'Etat" et "D'où que l'on vienne, où que l'on soit né, notre pays s'appelle Solidarité".

Ils répondaient à l'appel du "Réseau d'entraide Vérité et Justice" et de la "Campagne antiracisme et solidarité" qui réunit diverses organisations, dont Attac, Droit au logement, le Mouvement national lycéen (MNL) ou des syndicats comme la FSU ou Solidaires.

Très belle mobilisation antiraciste et solidaires, avec notamment à Paris les camarades grévistes de Chronopost, DPD et RSI en grève pic.twitter.com/xMZEvmSm1v — Union syndicale Solidaires (@UnionSolidaires) March 19, 2022

La mobilisation – à l'occasion de la Journée mondiale contre le racisme et de celle, également en mars, contre les violences policières – vise à "réaffirmer nos valeurs d'antiracisme et d'égalité des droits", a expliqué Cybèle David, secrétaire nationale de Solidaires, citant parmi les revendications la régularisation des sans-papiers.

Le cortège, qui a lieu chaque année à la mi-mars, est resté bloqué un moment, les manifestants protestant contre l'important dispositif mis en place par les forces de l'ordre. D'autres cortèges étaient prévus en France, à Toulouse, Bordeaux ou encore Lyon, selon les organisateurs.