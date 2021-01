Paris : 400 personnes participent à une marche en hommage à Cédric Chouviat

Environ 400 personnes ont participé dimanche 3 janvier à Paris à une marche en mémoire de Cédric Chouviat, ce livreur de 42 ans mort après un contrôle de police qui s'est déroulé le 3 janvier 2020, a constaté la journaliste de France Inter sur place.

La marche, partie peu après 14h15 de la place de l'Uruguay, dans le 16e arrondissement, rejoint le quai Branly près de la tour Eiffel, à l'endroit où s'était passé le contrôle de police mortel. Dans la foule, des proches du livreur, des anonymes mais aussi des membres de la coordination "Stop loi Sécurité globale" sont présents.

"Justice pour Cédric"

La famille de Cédric Chouviat, qui a pris la parole, a demandé la suspension des quatre policiers impliqués. Trois ont été mis en examen pour "homicide involontaire", tandis qu'une quatrième policière a été placée sous le statut de témoin assisté, mais ils continuent d'exercer leur métier.

Sofia Chouviat, fille de Cédric Chouviat, a remercié les participants de la marche. "Sans vous, on n'aurait pas assez de force, on ne pourrait pas continuer à avancer. On serait animés par la haine, et finalement aujourd'hui on est animé par l'espoir", a lancé la jeune femme, les manifestants ont ensuite crié "justice pour Cédric".