Mort de George Floyd : l'étoile montante du tennis Coco Gauff dénonce le racisme et appelle à agir

La joueuse de tennis afro-américaine Cori ("Coco") Gauff, 16 ans, enchaîne les interventions pour dénoncer le racisme après la mort de George Floyd. "Nous devons agir", a-t-elle lancé lors d'une manifestation pacifique dans sa ville natale, en Floride.

C’est une adolescente mais elle a déjà la maturité d’une adulte. Coco Gauff ne s’embarrasse pas d’a priori. Elle est sans complexe sur le court et encore moins en dehors. Le décès de George Floyd l’a profondément marquée et elle n’hésite à prendre position, comme d'autres stars du tennis. Une semaine après son clip viral assorti du message : "Suis-je la prochaine ?", la jeune étoile montante a enfoncé le clou mercredi 3 juin lors d'une manifestation contre le racisme. Devant la mairie de Delray Beach en Floride, là où elle réside, Coco Gauff a parlé sans notes, en totale improvisation, avec la conviction que la société américaine doit changer et que chacun a un rôle à jouer.



My speech at the peaceful protest in my hometown of Delray Beach, Florida. #blacklivesmatter pic.twitter.com/Jeyswzt7n5 — Coco Gauff (@CocoGauff) June 4, 2020

"Je suis ici pour vous dire que nous devons avant tout nous aimer les uns les autres et quoi qu’il arrive", a-telle affirmé. Ensuite nous devons agir. Nous sommes là à manifester et je ne suis pas en âge de voter, mais c’est à vous de voter pour mon futur, pour le futur de mes frères et pour votre futur. J’ai lu une citation de Martin Luther King qui disait : 'Le silence des bonnes personnes est plus dangereux que la brutalité des mauvaises'."

Vous ne devez pas vous taire, car si vous choisissez le silence, vous choisissez le camp de l’oppresseur.Coco Gauffdevant la mairie de sa ville natale, en Floride