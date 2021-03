Meurtre de George Floyd : 27 millions de dollars de dommages et intérêts pour la famille

Les images de la mort de George Floyd avaient ému le monde entier : la famille de cet homme afro-américain tué par un policier de Minneapolis (États-Unis) en mai 2020, va recevoir la somme historique de 27 millions de dollars de dommages et intérêts. Une première victoire pour les proches de George Floyd. Dans un pays où les policiers sont le plus souvent exonérés de toutes responsabilités dans ce type d’affaires, ce montant, négocié à l'amiable avec la ville de Minneapolis qui employait le policier accusé de meurtre, est une première.

Réformer les polices

“La famille de George Floyd et ses avocats sont très reconnaissants envers le maire et la ville. Aujourd'hui vous allez plus loin que des paroles. Vous montrez, par une action forte, que la vie des noirs compte”, a déclaré l’avocat de la famille. Les militants des droits civiques espèrent que cette somme servira de leçon aux municipalités. Car aux États-Unis, pays fédéral, les policiers dépendent des mairies pour leur recrutement, comme pour leurs procédures d'arrestation. Ce précédent pourrait donc inciter les villes à réformer leur police.

