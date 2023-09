Manifestations "contre les violences policières et le racisme systémique" : au moins 20 000 participants attendus samedi, selon le renseignement territorial

Des dizaines de rassemblements sont prévus samedi, à Paris et dans d'autres grandes villes. Toutefois, les estimations du nombre de participants sont encore "en cours de consolidation", selon un document du renseignement territorial consulté par franceinfo.

Temps de lecture : 1 min

Une forte mobilisation en vue. Entre 21 000 et 26 000 participants sont attendus, samedi 23 septembre, aux marches organisées "contre le racisme systémique et les violences policières, pour les libertés publiques, syndicales et la justice sociale", selon un document du renseignement territorial consulté par franceinfo. Ce chiffre, plutôt élevé pour ce type de manifestation, est toutefois "en cours de consolidation", précise à franceinfo le renseignement territorial, ajoutant que jeudi, à la mi-journée, il est encore "difficile d'apprécier la portée réelle" de cet appel à manifester.

Cet appel, lancé après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier le 27 juin, émane de partis politiques, comme La France insoumise (LFI) et Europe Ecologie-Les Verts (EELV), mais également d'une centaine d'associations, de syndicats comme la CGT, de divers collectifs ou de mouvements comme Extinction Rebellion. Au contraire, le PCF n'appelle pas à y participer et le Parti socialiste a annoncé qu'il ne serait pas présent.

Entre 70 et 100 déclinaisons locales de cette manifestation ont été recensées, selon le renseignement territorial, qui identifie "des risques de troubles à l'ordre public" à Angers (Maine-et-Loire), Caen (Calvados), Toulouse (Haute-Garonne), Grenoble (Isère), Bordeaux (Gironde), Saint-Étienne (Loire), Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) et Pau (Pyrénées-Atlantiques). "Il y aura des rassemblements dans les grands centres et des risques de troubles à l'ordre public dans les villes où les courants liés à l'ultragauche ont l'habitude de commettre des exactions", précise à franceinfo le renseignement territorial.