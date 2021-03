Info franceinfo Affaire Adama Traoré : le médecin légiste américain qui a autopsié George Floyd met en cause l’intervention des gendarmes

Considéré comme l'un des spécialistes en médecine légale les plus réputés des États-Unis, Mickael Baden a été sollicité par l'avocat de la famille d'Adama Traoré il y a plusieurs mois et il vient de rendre son rapport.

Un célèbre médecin légiste américain, Mickael Baden, met en cause, dans son rapport médical, l'intervention des gendarmes dans l'affaire Adama Traoré, jeune homme mort en 2016 à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), selon les informations de franceinfo jeudi 4 mars. C’est une nouvelle pièce qui s’ajoute au dossier.

Mickael Baden, considéré comme l'un des spécialistes en médecine légale les plus réputés des États-Unis, a été sollicité il y a huit mois par Yassine Bouzrou, l’avocat de la famille Traoré, et il vient de rendre son rapport. Ce spécialiste est connu notamment pour avoir pratiqué une autopsie indépendante sur George Floyd, cet Afro-américain mort le 25 mai 2020 à Minneapolis. Il a ainsi conclu que George Floyd était mort asphyxié durant une intervention de police, ce qui conduira les autorités à revoir leur position initiale. Le policier blanc mis en cause doit d’ailleurs être jugé à partir de lundi 8 mars. Le légiste a aussi travaillé sur l’affaire OJ Simpson.

"Une asphyxie positionnelle" à l'origine de la mort

Selon son rapport médical de neuf pages que franceinfo a pu consulter, Adama Traoré, 24 ans, est mort en raison "d’une asphyxie positionnelle" lors de son interpellation par les gendarmes. Selon lui, les pathologies antérieures d’Adama Traoré n’expliquent pas son décès. Il estime que la pression exercée par les gendarmes sur le dos du jeune homme, à plat ventre, lors de son interpellation est à l’origine de son décès. Il met donc en avant une asphyxie positionnelle. Selon les informations de franceinfo, ses conclusions viennent d’être envoyées aux juges d’instruction.

Le 8 février 2021, franceinfo avait accédé à une expertise de médecins belges, ordonnée cette fois par les magistrats et qui évoquait là aussi un lien possible entre la mort d’Adama Traoré et les conditions de son interpellation. Depuis bientôt cinq ans, les proches du jeune homme sont convaincus que le plaquage ventral le 19 juillet 2016 dans le Val-d’Oise a provoqué sa mort, ce que réfutent les trois gendarmes qui l’ont interpellé et qui clament leur innocence.