VIDEO. États-Unis : des émeutes éclatent dans le Wisconsin après une nouvelle affaire de violences policières

La scène est filmée par un témoin à Kenosha, dans le Wisconsin. Deux policiers arme au poing suivent un homme de dos qui se dirige dans sa voiture. Alorsqu'il se penche à l'intérieur, un policier tire sept coups de feu. Jacob Blake, Afro-Américain de 29 ans, est grièvement blessé. Il est, mardi 25 août au soir, paralysé du bas du dos, mais en vie. Ses quatre enfants étaient à l'arrière de la voiture.

Des heurts ont éclaté dans la ville de Kenosha

"Ils lui ont juste tiré dessus avec les enfants hurlant à l'arrière. Cela n'a aucun sens de traiter quelqu'un qui n'est pas armé comme ça, qui ne vous attaque pas", s'indigne la fiancée de la victime, Laquisha Booker.

La colère a vite grandi dans la ville de Kenosha. Un millier de personnes ont manifesté autour du tribunal. Dans la soirée, des heurts ont éclaté et des voitures ont été brûlées. Un couvre-feu a été décrété. Les policiers intervenaient après un appel de violences domestiques. Jacob Blake était recherché et sous mandat d'arrêt pour violences conjugales et agressions sexuelles. Dans un communiqué, la polcie explique que la vidéo ne retrace pas tout ce qu'il s'est passé.

La garde nationale a été déployée

Les autorités craignent un nouveau soulèvement de la population après l'affaire George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans asphyxié par un policier blanc lors de son arrestation fin mai, à Minneapolis (Minnesota). "La garde nationale a immédiatement été déployée à Kenosha. Des barrages ont même été installés tout autour de la ville pour éviter que des éléments violents arrivent de l'extérieur", explique la journaliste Agnès Vahramian, correspondante aux États-Unis. Des manifestations ont eu lieu dans six villes américaines, ne rassemblant jamais plus de 500 personnes. Mais la contestation peut mettre plusieurs jours à prendre de l'ampleur.

Le JT

Les autres sujets du JT