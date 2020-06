DIRECT. Violences policières : Emmanuel Macron demande à Nicole Belloubet de se pencher sur la mort d'Adama Traoré

Ce qu'il faut savoir

Six jours après une première manifestation d'ampleur à Paris, l'exécutif a décidé de prendre le sujet des violences policières et du racisme au sein des forces de l'ordre à bras le corps. Emmanuel Macron a réclamé au gouvernement "d'accélérer" sa réflexion pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre et a demandé lundi 8 juin à la ministre de la Justice Nicole Belloubet de se pencher sur le dossier de la mort d'Adama Traoré, survenue en 2016 lors de son interpellation. Suivez notre direct.

Christophe Castaner va s'exprimer dans l'après-midi. Le ministre de l'Intérieur, à qui le président de la République a demandé de mener à bien le travail qu'il avait réclamé en janvier au gouvernement pour "améliorer la déontologie" des forces de l'ordre, dans la foulée du mouvement des "gilets jaunes" et des manifestations contre la réforme des retraites, s'exprimera dans l'après-midi. Ses services indiquent que Christophe Castaner donnera une conférence de presse à 16h30 "au sujet de la question du racisme et de la mise en cause des forces de l'ordre".

Les propos racistes de policiers sur les réseaux sociaux dans le viseur. Selon son entourage, le président de la République a également demandé à Christophe Castaner "de faire le point sur les mesures envisagées après l'affaire de la boucle WhatsApp" et des propos racistes proférées par des policiers sur les réseaux sociaux récemment révélés par la presse.

Plus de 23 000 personnes ont défilé samedi. L'onde de choc provoquée par la mort de George Floyd aux Etats-Unis a continué de se propager samedi en France où plus de 23 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, ont dénoncé les violences policières et réclamé "justice pour tous".