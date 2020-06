DIRECT. Suivez les manifestations contre les violences policières en France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VIOLENCES_POLICIERES

• Marie-France Garaud, figure politique des années 1970, a été retrouvée saine et sauve après sa disparition, cette nuit, dans les Deux-Sèvres. L'ancienne conseillère de Georges Pompidou et Jacques Chirac est âgée de 86 ans.



• Malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, de nouvelles manifestations contre le racisme dans la police sont prévues, cet après-midi, dans plusieurs villes de France. A Paris, le défilé débutera à 14h30.



• Le versement d'une prime exceptionnelle pour les personnels hospitaliers et ceux des Ehpad est paru au Journal officiel, ce matin, pour une entrée en vigueur dès demain. Le montant sera de 1 000 ou 1 500 euros net selon les départements.









• Le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire sont les deux derniers départements placés en vigilance orange en raison de risques de crues sur l'Allier. Hier, des pluies diluviennes, "exceptionnelles pour un mois de juin", ont touché le Massif central et les Cévennes.

: A New York, des manifestants ont dispersé de la peinture rouge dans les rues pour dénoncer le sang versé par les victimes de violences policières. D'où ces vagues roses à l'heure de nettoyer le bitume...















: Au Royaume-Uni, le maire de Londres appelle la population à éviter le centre de la capitale, aujourd'hui. Les autorités redoutent des affrontements entre des manifestants contre le racisme et des militants d'extrême droite.

: "Je suis en colère face au déni de nos dirigeants. C'est honteux de dire que le racisme n'existe pas dans la police, alors que tout le monde le sait, le voit et le subit. Les citoyens comme les policiers."





Bernard (prénom modifié), policier depuis quinze ans en région parisienne, dénonce une omerta "organisée", qui "étouffe les problèmes". "Parler, c'est mal vu, on est traité de balance, voire menacé, ou exclu", regrette-t-il.

: "Je me souviens d'un collègue, pendant des contrôles de véhicules. Il était proche de la retraite, moi tout jeune. Il voit passer deux Maghrébins. Il me dit, devant tout le monde : 'Arrête-moi les deux fellagas, les deux fellouzes.' Ça m'a marqué."



Ces remarques racistes, Robert (prénom modifié), policier en détachement dans d'autres administrations depuis 2000, affirme les avoir entendues dès le début de sa carrière. "Ce sont des héritages de la langue coloniale", analyse Olivier Le Cour Grandmaison, politologue spécialiste de l'histoire coloniale.

: La police en France est-elle raciste ? Le sujet électrise les débats. Peu de policiers acceptent d'en parler, pour éviter de généraliser certains comportements et de pointer du doigt toute une profession. Néanmoins, ceux qui ont accepté de témoigner, sous couvert d'anonymat, dans cet article que j'ai écrit avec Guillemette Jeannot, décrivent un racisme ancré et diffus.









: Sur notre antenne, le syndicat Alliance juge que les manifestations contre les violences policières ne sont "plus acceptables". "Les slogans anti-flics qu'on entend depuis des jours commencent à exaspérer les policiers, affirme son secrétaire général adjoint, Olivier Hourcau. On se sent salis, attaqués, stigmatisés par une minorité."

: "C'est un endroit qui peut être très propice à la genèse d'un cluster parce que les gens chantent et crient fort. Ce sont les moments où l'on émet le plus de gouttelettes."



Dans quelle mesure les manifestations risquent-elles d'accélérer la propagation du Covid-19 ? Eléments de réponse dans cet article, qui souligne que le danger existe mais n'est pas forcément plus important qu'en terrasse d'un bar sans masque par exemple.











: Bien qu'interdits dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, plusieurs rassemblements auront lieu aujourd'hui en France. Si vous comptez vous y rendre, notre journaliste Julien Nguyen Dang vous livre plusieurs conseils pour éviter d'y favoriser la propagation du virus.

: "En plus de la perte d’exploitation, on doit se charger de se protéger !"





La préfecture de police de Paris a demandé la fermeture des commerces situés sur le trajet de la manifestation pour Adama Traoré, cet après-midi, à Paris, entre République et Opéra. Les restaurateurs sont désabusés.

: En parallèle, d'autres rédactions mettent en avant les revendications des manifestants mobilisés contre la violence et le racisme au sein de la police. A Troyes, hier, 500 personnes ont réclamé la vérité sur la mort de Zakaria Touré en 2019.









: Dans les kiosques ce matin, vos journaux reviennent largement sur la mobilisation des policiers, qui s'estiment abandonnés par le ministre de l'Intérieur depuis le début de la semaine.

















