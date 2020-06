DIRECT. Le ministre Christopher Castaner est auditionné au Sénat sur les méthodes d'intervention des forces de l'ordre

#POLICE Christophe Castaner rappelle, comme annoncé début juin, que les policiers et gendarmes devront suivre "un nombre d'heures annuel minimal de formation aux techniques d'intervention", sous peine de ne plus pouvoir exercer sur la voie publique. Par ailleurs, il compte "renforcer la protection juridique des policiers", et a demandé des propositions en ce sens au patron de la police nationale.