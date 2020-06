DIRECT. Racisme et violences policières : des milliers d'Australiens manifestent leur soutien au mouvement Black Lives Matter

#CORONAVIRUS Chaque semaine, quatre correspondants de franceinfo racontent comment la crise du coronavirus est gérée dans le pays où ils se trouvent. Direction Washington, Bethléem, Rio de Janeiro et Rome, où les tensions sociales s'exacerbent. En Cisjordanie, le chômage a explosé. Quelque 40% des Palestiniens n'arrivent plus à boucler leur budget. Et la pauvreté pourrait rapidement doubler : 14% de pauvres avant la pandémie contre 30% après, selon les chiffres de la Banque mondiale. L'économie palestinienne est totalement paralysée, il n'y a plus ni touristes, ni pèlerins, à Bethléem par exemple.

(FRANCEINFO / YOUTUBE)