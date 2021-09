DIRECT. Beauvau de la sécurité : suivez le discours d'Emmanuel Macron à partir de 12h30

Ce qu'il faut savoir

Le 1er février 2021, Emmanuel Macron lançait une grande concertation nationale sur le thème de la sécurité. Baptisée "Beauvau de la sécurité", cette initiative ayant pour objectif l'amélioration des conditions d'exercice du métier de policier s'achève mardi 14 septembre par un discours du chef de l'Etat à Roubaix (Nord). Accompagné des ministres de l'Intérieur et de la Justice, Gérald Darmanin et Eric Dupont-Moretti, le président de la République doit faire plusieurs annonces "substantielles" dans ce domaine régalien. Suivez notre direct.

Huit chantiers thématiques. Sept mois durant, des tables rondes ont réuni syndicats, représentants des forces de l'ordre, élus, magistrats, membres de la société civile et personnalités, autour de huit thèmes : la formation des jeunes policiers, l’encadrement, les conditions humaines et matérielles, le lien entre police et population, les effectifs de maintien de l’ordre, les contrôles internes, les capations vidéos et les relations avec l’autorité judiciaire.

Une concertation pour déminer. C'est pour tenter d'apaiser les tensions qu'Emmanuel Macron a décidé de lancer le Beauvau de la sécurité. Entre la loi sécurité globale contre laquelle nombre de Français manifestent et l'affaire Michel Zecler qui choque tout le pays, la police crystallisait alors de nombreuses critiques.

Pas de loi avant la fin du quinquennat. L'exécutif avait promis de reprendre les conclusions du Beauvau de la sécurité pour l'élaboration d'une loi de programmation et d'orientation de la sécurité intérieure. Mais ce texte ne pourra être voté avant la fin du quinquennat et reste donc suspendu à une réélection d'Emmanuel Macron.