L’homicide de George Floyd à Minneapolis a été largement commenté en France et de nombreux chiffres ont été dégainés, souvent pour « relativiser » la situation aux Etats-Unis. Sur CNews, l’éditorialiste Eric Zemmour assène que 80% des blancs sont tués par des Noirs (…) et concernant le nombre d’homicides causés par la police, il ajoute qu’il est faux de dire que les agents américains tuent majoritairement les Noirs.



80% des victimes blanches tuées par des Noirs aux Etats-Unis ? C’est aussi ce qu’affirment de nombreux sites d’extrême droite ainsi que l’ancien eurodéputé RN Aymeric Chauprade, qui prétend à tort que ce sont des données de 2018. En réalité, en 2018, 15,5% de Blancs ont été tués par des Noirs aux Etats-Unis. Cinq fois moins que ce qu’affirment ces commentateurs. Et 81% de Blancs ont été tués par des Blancs.



Par ailleurs, il est vrai qu’en valeur absolue, comme le dit Eric Zemmour, un peu plus de Blancs meurent lors d’interventions policières que de Noirs, mais c’est tout simplement parce que les Afro-Américains représentent seulement 13% de la population américaine. Selon une étude reprenant des statistiques menées sur cinq ans, un Afro-Américain a d’ailleurs 2,5 fois plus de risques de mourir aux mains de la police qu’un homme blanc.



Ces chiffres erronés datent en fait de 2015. Ils étaient alors tout aussi faux, mais avaient largement circulé. Donald Trump les avait même tweetés. Cinq ans plus tard, rien n’y fait.

