Bagarre avec un policier en Seine-Saint-Denis : une enquête préliminaire ouverte après la plainte d'un jeune impliqué

Une enquête préliminaire a été ouverte après la plainte d'un jeune impliqué dans une bagarre avec un policier en civil dans un hall d'immeuble au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) le 19 avril dernier, a appris lundi 25 avril franceinfo auprès du parquet de Bobigny. Le jeune avait porté plainte pour violences volontaires en réunion sous la menace d'une arme par personnes dépositaires de l'autorité publique, pour des injures à caractère raciste et faux en écriture par personne dépositaire de l'autorité publique. Selon son avocat Yassine Bouzrou, le jeune homme, blessé, avait été "choqué" et "a cru qu'il allait mourir."

Le 19 avril, une vidéo tournée au Blanc-Mesnil montrait un policier en train de se débattre avec un jeune dans le hall d'un immeuble. L'entrée de l'immeuble était gardée par plusieurs personnes, dont une équipée de menottes au ceinturon et LBD à la main, pour empêcher les gens de rentrer.

Le jeune a été blessé au visage

Le jeune impliqué "a croisé un policier de la brigade anti-criminalité du Blanc Mesnil. Ce policier lui a fait comprendre qu'il souhaitait une altercation violente. Il l'a insulté, l'a isolé dans un hall d'immeuble et l'a roué de coups", explique son avocat Yassine Bouzrou. Il a été "blessé au niveau du visage et doit faire des radios." Ses amis ne pouvaient pas rentrer "pour le secourir" puisque deux autres policiers montaient la garde devant l'immeuble avec des armes à la main et empêchaient les gens d'intervenir ou de filmer. Après la publication de cette vidéo, le préfet de police a saisi l'IGPN "aux fins d'établir les circonstances dans lesquelles les faits montrés se sont produits".